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Жертвам комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером, - эксперт

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423049-ru.html

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27 апреля 2017, 19:25       Комментарии

Гендерное насилие остается широко распространенной проблемой в Кыргызстане. Об этом сказал международный координатор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Кун Маркверинг.
По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, 14 тыс. 467 человек обратились в кризисные центры и другие учреждения, оказывающие социальную и психологическую помощь в 2015 году, что на 26% больше по сравнению с 2010 годом.
По словам К.Маркверинга, количество обращений в милицию по поводу насилия в семье ниже. В 2015 году милиция зарегистрировала более 3 тыс. 524 случая, по сравнению с 1,8 тыс. случаями в 2010 году, по данным того же источника. Проведенное в 2015 году исследование общественной безопасности в КР Гражданским союзом "За реформы и результат" подтвердило, что многие жертвы преступлений и насилия не обращаются в милицию.
"Это сложный, многогранный вопрос, но одной из причин низкого уровня обращений является то, что жертвам насилия может быть комфортнее разговаривать с женщиной-милиционером. К сожалению, в стране очень мало аттестованных женщин-милиционеров, особенно работающих в регионах", - сказал он.
По данным МВД, в 2016 году в целом по стране женщины составляли 5,9% всех аттестованных милиционеров. 4,3% аттестованных сотрудников милиции принадлежат к этническому меньшинству. "Современная полицейская деятельность - это в основном налаживание партнерских отношений с населением для решения проблем в сфере обеспечения общественного порядка. Женщины зачастую отличные коммуникаторы, умеющие разряжать ситуации, которые потенциально могут перерасти в конфликт. Вот почему столь важен разнообразный гендерный и этнический состав правоохранительных органов и сбалансированный состав патрульных команд", - добавил он.
В целях повышения потенциала правоохранительных органов по защите прав женщин и молодежи в соответствии с международными стандартами, УНП ООН поддерживает некоторые инициативы, направленные на расширение доступа женщин к профессиональным возможностям в правоохранительной сфере и оказание содействия в развитии социального партнерства между милицией и населением по решению таких приоритетных вопросов, как гендерное насилие.
За последний месяц 200 женщин-милиционеров из всех областей Кыргызстана получили знания по уголовному законодательству, уголовным расследованиям и предупреждению преступности, в том числе по предотвращению насильственного экстремизма и насилия по гендерному признаку. После проведенного первого раунда обучения в городе Ош в марте месяце, второй раунд такого обучения, который также развивает навыки общения и презентации, проходит на Иссык-Куле с 25 по 28 апреля.
Планируется разработка обучающей программы "Лидерство в правоохранительных органах" для офицеров среднего и старшего начальствующего состава, а также инициатив по продвижению гендерно-чувствительных служб в местных сообществах. Этот процесс может включать диалоговые площадки по профилактике гендерного насилия в пилотных районах и поддержку в осуществлении мер по борьбе с насилием по гендерному признаку в рамках местных планов по профилактике правонарушений, которые были разработаны и опробованы при поддержке УНП ООН. Предусматривается также экспертное консультирование по усилению сбора и анализа данных о гендерном насилии для поддержки усилий Кыргызстана по мониторингу прогресса в достижении целей ООН в области устойчивого развития.

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