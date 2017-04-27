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Дожди и грозы — погода по Кыргызстану на 28 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423048-ru.html

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27 апреля 2017, 19:27       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. По всей территории республики 28 апреля пройдут дожди, грозы, местами осадки сильные, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, неустойчивая погода и снижение дневной температуры воздуха продлятся до 2 мая.
В Чуйской области 28 апреля временами дожди, грозы, в предгорных районах Чуйской области переход дождя в снег. Температура воздуха в ночь на пятницу в пределах 4-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 7-12 выше нуля.
В Таласской долине местами туман, дождь, в горных районах снег, местами осадки сильные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 3-8 градусов выше нуля, днем до 12 градусов со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ожидаются осадки, местами сильные, в горных районах дождь, переходящий в снег. Ночью температура воздуха понизится до 7 градусов тепла, днем столбик термометра будет колебаться в пределах 10-15 градусов выше нуля.
В зоне Прииссыккулья также дождь, в горах переходящий в снег. Ночная температура в пределах 7-12 градусов тепла, днем до 17.
В Нарынской области прогнозируются дождь, снег, местами сильные осадки. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Ночью понижение температуры до 1 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 17 градусов.
В Ош дожди, грозы. Ночная температура от +10 до +12. Днем немного теплее - до 15 градусов со знаком "плюс".
В Бишкеке также пройдут дожди и грозы. Ветре западный с усилением до 14 метров в секунду. В ночь на пятницу температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.

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