В ОАЭ судят россиянина-нелегала с паспортом Кыргызстана

27 апреля 2017, 19:32 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В ОАЭ судят мужчину из России, задержанного в марте текущего года с удостоверением личности гражданина Кыргызстана, сообщает эмиратское издание The National.

По информации издания, тридцатидвухлетний россиянин проживал в арабской стране нелегально с 2004 года, а при осмотре его документа, удостоверяющего личность, выяснилось, что он носит паспорт, принадлежащий гражданину Кыргызстана, депортированному из ОАЭ семь месяцев назад.

Гражданин России обвиняется в представлении ложной информации и использовании чужого документа. Мужчина признал вину в уголовном суде Дубая и ожидает приговора, который озвучат 14 мая.