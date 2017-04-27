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Долгожданный реванш: до боя между Шевченко и Нуньес остается недолгоДолгожданный реванш: до боя между Шевченко и Нуньес остается недолгоДожди и грозы — погода по Кыргызстану на 28 апреляДожди и грозы — погода по Кыргызстану на 28 апреля

В ОАЭ судят россиянина-нелегала с паспортом Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423047-ru.html

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27 апреля 2017, 19:32       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. В ОАЭ судят мужчину из России, задержанного в марте текущего года с удостоверением личности гражданина Кыргызстана, сообщает эмиратское издание The National.
По информации издания, тридцатидвухлетний россиянин проживал в арабской стране нелегально с 2004 года, а при осмотре его документа, удостоверяющего личность, выяснилось, что он носит паспорт, принадлежащий гражданину Кыргызстана, депортированному из ОАЭ семь месяцев назад.
Гражданин России обвиняется в представлении ложной информации и использовании чужого документа. Мужчина признал вину в уголовном суде Дубая и ожидает приговора, который озвучат 14 мая.

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