В парламенте "Кумтор" назвали единственной "дойной коровой" для бюджета

27 апреля 2017, 19:13 Комментарии

В Жогорку Кенеше "Кумтор" назвали единственной "дойной коровой" для бюджета Кыргызстана.

Сегодня, 27 апреля на заседании парламента депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") отметил, что раньше дефицит бюджета составлял 21 млрд сомов, а теперь достиг 24 млрд. От "Кумтора" в бюджет Кыргызстана поступает 7 млрд сомов, однако государство боится, что может лишится и этих средств.

Шыкмаматов пояснил, что в 2009 году госкомиссия изучила вопрос "Кумтора", после чего депутаты 5-го созыва дали поручение государству, чтобы с компанией заключили новое соглашение, где соблюдались бы интересы Кыргызстана.

"К сожалению уже 5 лет прошло и поручение не реализовали, но на то есть объективные причины. Правительство боится, что они подадут в международный суд и выиграют. Второе - может быть выпадение этих 7 млрд сомов, если обидеть "Кумтор", - добавил он.

Депутат отметил, что это правда сегодняшнего дня и никто не может этого отрицать.

Также Шыкмаматов заметил, что нельзя сидеть и смотреть в глаза единственной "дойной коровы" бюджета Кыргызстана. И государство понимает, что нужно делать диверсификацию, однако это до сих пор не реализовано.

На сегодняшний день 65% ВВП приходится на сферу сельского хозяйства. А чтобы ее развивать у государства есть пять обязанностей - низкопроцентные кредиты, ирригация, переработка, обеспечение удобрениями и главное - развитие экспорта сельскохозяйственных продуктов.

Также депутат предложил главе правительства проявить политическую волю и реализовать проект "Безопасный город". Шыкмаматов отметил, что по объективным причинам в стране не реализуются множество проектов государственного масштаба, среди которых "Электронное правительство" и "Безопасный город". Он добавил, что первый помог бы сократить бюрократию в работе госорганов и парламента, а второй сократил бы количество смертей на дорогах.

"В год умирают примерно 9 тыс. человек, а 800 получают увечья, и кто отвечает за это? Вы не должны ждать результаты судов, нужно действовать. Проявите политическую волю и завершите этот проект "Безопасный город", - обратился он премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.

По итогам своего выступления Шыкмаматов заявил, что фракция "Ата Мекен" признала отчет правительства неудовлетворительным. Отметим, такую же оценку дала фракция "Онугуу - Прогресс".