День 27 Апреля: Кто остановит дорожные войны?

27 апреля 2017, 18:59 Комментарии

Сегодня правительство вместе с премьер-министром Жээнбековым отчитывалось перед депутатами. Нынешнему премьер-министру повезло - предыдущие два премьера до такого события не досидели.

В принципе, в комитетах и во фракциях депутаты уже успели задать все интересующиеся вопросы. Но в комитетах и во фракциях нет прямой трансляции по телевизору. Поэтому 70 депутатов вновь встали в очередь, чтобы для телеверсии задать вопрос членам правительства. Депутат Макеев ("Кыргызстан") через час предложил прекратить задавать вопросы в таком количестве. Но депутаты большинством голосов отвергли его предложение.

Из-за такого количества вопросов список злободневных тем был широким - начиная от дорог и заканчивая визами в Китай.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сравнил подрядчиков с наркоманами - те все время хотят дозу. "Подрядчики как наркоманы: даешь денег - работают, не даешь - не работают", - привел он в пример засевший в голове образ наркомана в стадии ломки.

Для Минтранса и Минфина, наверное, желателен другой образ - образ мазохиста. "Все время раздает взятки, денег не просит и строит дорогу из собственных средств", - могли бы сказать про такого идеального подрядчика.

Хотя многие, знающие ситуацию в отрасли, могут подтвердить, что такие подрядчики существуют. Тот же китайский подрядчик, строивший в прошлом году дорогу Балыкчы-Корумду, вложил свои деньги. В мае прошлого года только что назначенный заместитель министра транспорта и коммуникаций Эркин Осоев сообщил, что подрядчик получил 100 млн, а затраченные им 300 млн собственных средств он назвал "не долгом". Вот ключевое преимущество китайских подрядчиков!

Другая дорожная новость - премьеру Жээнбекову, возможно, уже не понадобится самому ездить на служебном "Лексусе LX-570" с целью проверки качества новых дорог. По словам министра Калилова в Кыргызстан из России приедут две передвижные лаборатории "Росторгтеха" для проверки качества дорог. Хотя и в России дороги делятся на два вида: те, которые внутри Московской кольцевой автодороги (МКАД), и те, которые за МКАДом. Но в любом случае, потенциал у российской лаборатории побольше, чем у служебного "Лексуса" премьера.

Ситуация на наших дорогах давно стала национальным бедствием. По количеству смертей и ранений на единицу транспортных средств Кыргызстан входит в мировую пятерку. Последняя череда ДТП со смертельными исходами, а также наезд на двух школьников в Бишкеке напомнил нам о настоящей мясорубке на дороге и тяжелом бремени для экономики.

Последние 20 лет МВД говорит о плачевной дорожной инфраструктуре и резком росте количества автомобилей. Бесспорно, ее влияние велико на ситуацию на дорогах. Плохие и неосвещенные дороги, хорошие скоростные дороги, но без разделения встречных движений, отсутствие тротуаров, отсутствие дорожных знаков и светофоров и т.д., самоуправство строительных компаний и хаотичные точечные застройки в центре Бишкека.

Но это не единственные и не главные причины. Плохая инфраструктура - это только часть проблемы. Другая причина - безответственность одних плюс безнаказанность других. Безответственность и безнаказанность делится на несколько блоков.

Первый блок - низкая культура вождения водителей и пешеходов. Культура вождения не поспевает за увеличением количества машин на дорогах. Зачастую пешеход имеет плохое представление об опасности 3-тонного транспортного средства из железа, движущегося с большой скоростью.

Второй блок - безнаказанная каста, сюда входят депутаты, высокопоставленные чиновники, работники правоохранительных органов, судей и т. д. Надо к этим категориям лиц приплюсовать их родственников и подчиненных (в протоколах УПМ вы никогда не найдете фамилию прокурора или судьи).

К этому блоку также нужно добавить водителей, которые готовы рискнуть и нарушить правила, потому что санкции небольшие - от 200 сомов в руки сотруднику ГАИ.

Третий блок - это коррупция. Система подготовки водителей и продажа водительских прав с самого начала была индустрией для получения нелегальных доходов. Наконец, самая коррумпированная часть - это бизнес на дорожно-транспортных происшествиях. Как бы кощунственно не звучало, но чем чаще случается ДТП, тем лучше правоохранительным и судебным органам с материальной точки зрения. Наконец, Уголовно-процессуальный кодекс цементирует эту коррупционную систему.

Если посчитать примерный теневой оборот индустрии, которая включает "левые" штрафы, продажу водительских прав, различных лицензий и сертификатов, "разводы" ДТП, он может достигать сотен млн долларов в год.

Таким образом, можно констатировать печальное положение дел: с одной стороны, большинство участников транспортного движения безнаказанны, с другой стороны, уполномоченные государственные органы безответственны и даже заинтересованы в вакханалии на дорогах , так как это генерирует теневые денежные потоки.

Два дня назад президент Алмазбек Атамбаев поручил правительству и секретариату Совета безопасности подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения с участием всех руководителей компетентных государственных органов и структур. На следующий день премьер Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автодорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий.

За 20 лет ситуация на дорогах из-за роста количества автомобилей только ухудшилась, а система безответственности и откупа прочно вошла в повседневную жизнь гражданина. Будут ли системные изменения или это очередная отмашка, которую люди видели несчетное количество раз?