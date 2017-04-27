Наезд на пешеходов в Бишкеке — переходили улицу в неположенном месте

27 апреля 2017, 18:46 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. По предварительной информации, пострадавшие при наезде мужчины переходили дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

При автонаезде по улице Абдрахманова пострадали два человека. На карете скорой медицинской помощи Бишкека в 17.30 они были доставлены в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Очевидцы ранее сообщали, что на людей был совершен наезд на пешеходном переходе.

Состояние пострадавших удовлетворительное, сообщила пресс-служба Минздрава.

У 18-летнего парня сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей коленного сустава. Второй, 49-летний мужчина, получил сотрясение головного мозга, возможен перелом лучевой кости.

В УПМ сообщили, что автомашина марки Nissan Almera поставлена на штрафстоянку. Водитель - 34-летняя женщина. По результатам освидетельствования в момент наезда она была трезвой.

Идет разбирательство.

О "смертельных" улицах Бишкека - рейтинге самых опасных дорог читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>