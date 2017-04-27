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Наезд на пешеходов в Бишкеке — переходили улицу в неположенном месте

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423044-ru.html

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В центре Бишкека на пешеходном переходе сбили двоих человек — очевидец

27 апреля 2017, 18:46       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. По предварительной информации, пострадавшие при наезде мужчины переходили дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
При автонаезде по улице Абдрахманова пострадали два человека. На карете скорой медицинской помощи Бишкека в 17.30 они были доставлены в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Очевидцы ранее сообщали, что на людей был совершен наезд на пешеходном переходе.
Состояние пострадавших удовлетворительное, сообщила пресс-служба Минздрава.
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