"Золото" чемпионата Азии по карате досталось Кыргызстану

27 апреля 2017, 18:44 Комментарии

Спортсмены из Кыргызстана выиграли пять медалей на международном турнире по шинкиокушинкай карате. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Чемпионат прошел с 22 по 23 апреля в Астане (Казахстан). Всего в международном турнире приняли участие более 700 спортсменов из Японии, Польши, России, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Украины и команда Кыргызстана из 14 каратистов.

Первое место завоевал Артем Носарев (до 60 кг) и стал обладателем золотой медали. Среди детей в весовой категории 30-35 кг "бронзу" получили Нурмухамед Каниметов, Амантур Рыскулов, Умутбек Маматкиров и Мунара Бейшенбетова (абсолютная весовая категория (10-11 лет)).

Команда выступила под руководством старшего тренера Сергея Шевченко.

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