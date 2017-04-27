Учение "Коопсуздук-2017": В Чуйской области введено чрезвычайное положение

27 апреля 2017, 18:56 Комментарии

C 25 по 27 апреля на территории Чуйской области проведено совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017". Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Чуйской области.

По ее данным, в учении задействованы органы управления Генерального штаба Вооруженных сил, МЧС, МВД и ГКНБ.

Целью проводимого учения ставится совершенствование практических навыков полномочного представителя, государственных органов, администраций и местного самоуправления по руководству подчиненными структурами.

"С момента введения чрезвычайного положения во всех районах области и городах созданы пункты управления и оперативные штабы. По мере поступления вводных практических и условных задач поставленных перед оперативными штабами, службы реагировали на поставленную задачу согласно приказа полномочного представителя правительства в Чуйской области – Бакытбека Кудайбергенова с донесением о выполненных задачах. Во время условных чрезвычайных ситуаций так же в Чуйской области ввели комендантский час, во всех стратегических объектах были выставлены блокпосты", – рассказали о ходе учений в пресс-службе.

Совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2017" прошло в два этапа (теоретическая и практическая) и завершилось 27 апреля 2017 года.

В заключительный день учений представлена сцена по нападению на водозабор "Восточный" в Токмоке, где отрабатывалась ситуация диверсионно-террористической группы по захвату стратегического объекта, целью которого является заражение питьевой воды данного водозабора.

Отметим, что штабные Учения по Чуйской области проведены успешно.

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