В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 28 апреля отключат электричество

27 апреля 2017, 19:07 Комментарии

28 апреля в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке 9:00 до 18:00:

– улицы Московская, Гоголя, Куйбышева, Токтогула, Элебесова, Семипалатинская, переулок Зайсанский, микрорайон "Аламедин-1", №№ 62-71, квадрат, ограниченный улицами Фучика, Березовой, Республиканской, проспектом Жибек Жолу.

С 9:00 до 14:00:

– улицы Осмонкула, Баетова, Жумабека, Огонбаева, №222, Гоголя, №92, переулки Аламединский, Урожайный.

С 14:00 до 17:00:

– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Анарбек, Ак-Сай, Арашан).

С 9:00 до 17:00:

– улицы Тыныстанова, №18, Муромская, Гагарина, Дагестанская, Месароша, Абдраева, переулки Драгобычский, Чугуевский, Шуш-Тубе;

– село Чон-Арык (улица Северная).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тюлебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Набережная, Совхозная);

– Городок энергетиков, №№ 4, 6-9, 12;

– села Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Школьная, Школьный тупик, Северная, Комсомольская, Степная), Джаны-Джер, Алексеевка (улицы Гречко, Фрунзенская), Кызыл-Аскер, Бурана, Мээнеткеч, Алга, Калыгул;

– поселки Дача-СУ, Чолпон,

– город Кара-Балта (улицы Матросова, Морозова, Токтогула, Фурманова, Кирова);

С 9:00 до 16:00:

– город Кара-Балта ("Квартал ковровщиков", №№ 23-25);

С 10:00 до 18:00:

– город Каинды (улицы Кислых, Заводская);

– села Джайылма, Кирова, Кюрпюльдек.

В Таласской области с 8:00 до 20:00:

– село Мин-Булак.

С 9:00 до 16:00:

– села Туйто, Ынтымак.

С 8:30 до 17:00:

– села Сулуу-Маймак, Жоон-Тобо.

С 9:00 до 18:00:

– села Талас, Манас, Кок-Добо, Май, Ново-Донецк.