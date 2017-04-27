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В парламенте "Кумтор" назвали единственной "дойной коровой" для бюджетаВ парламенте "Кумтор" назвали единственной "дойной коровой" для бюджетаДень 27 Апреля: Кто остановит дорожные войны?День 27 Апреля: Кто остановит дорожные войны?

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 28 апреля отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423041-ru.html

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27 апреля 2017, 19:07       Комментарии

28 апреля в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке 9:00 до 18:00:
– улицы Московская, Гоголя, Куйбышева, Токтогула, Элебесова, Семипалатинская, переулок Зайсанский, микрорайон "Аламедин-1", №№ 62-71, квадрат, ограниченный улицами Фучика, Березовой, Республиканской, проспектом Жибек Жолу.
С 9:00 до 14:00:
– улицы Осмонкула, Баетова, Жумабека, Огонбаева, №222, Гоголя, №92, переулки Аламединский, Урожайный.
С 14:00 до 17:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Анарбек, Ак-Сай, Арашан).
С 9:00 до 17:00:
– улицы Тыныстанова, №18, Муромская, Гагарина, Дагестанская, Месароша, Абдраева, переулки Драгобычский, Чугуевский, Шуш-Тубе;
– село Чон-Арык (улица Северная).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Маевка (улицы Родниковая, Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тюлебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Набережная, Совхозная);
– Городок энергетиков, №№ 4, 6-9, 12;
– села Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Школьная, Школьный тупик, Северная, Комсомольская, Степная), Джаны-Джер, Алексеевка (улицы Гречко, Фрунзенская), Кызыл-Аскер, Бурана, Мээнеткеч, Алга, Калыгул;
– поселки Дача-СУ, Чолпон,
– город Кара-Балта (улицы Матросова, Морозова, Токтогула, Фурманова, Кирова);
С 9:00 до 16:00:
– город Кара-Балта ("Квартал ковровщиков", №№ 23-25);
С 10:00 до 18:00:
– город Каинды (улицы Кислых, Заводская);
– села Джайылма, Кирова, Кюрпюльдек.
В Таласской области с 8:00 до 20:00:
– село Мин-Булак.
С 9:00 до 16:00:
– села Туйто, Ынтымак.
С 8:30 до 17:00:
– села Сулуу-Маймак, Жоон-Тобо.
С 9:00 до 18:00:
– села Талас, Манас, Кок-Добо, Май, Ново-Донецк.

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