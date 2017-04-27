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Минздрав КР: Состояние пострадавших в ДТП в центре Бишкека удовлетворительное

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423040-ru.html

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27 апреля 2017, 18:27       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Состояние двух мужчин, пострадавших в ДТП в центре Бишкека на пересечении улиц Абдрахманова и Чуй удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
В результате ДТП на пересечении улиц Абдрахманова и Чуй пострадали двое, по линии скорой медицинской помощи города Бишкек в 17.30 доставлены в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии г. Бишкек.
- "М. А.", 18 лет, диагноз: Сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей коленного сустава;
- "Н. М." 49 лет, диагноз: Сочетанная травма, сотрясение головного мозга, перелом лучевой кости под вопросом.
"Диагнозы предварительные, точные диагнозы будут после окончания полного обследования. Состояние пострадавших относительно удовлетворительное", - говорится в сообщении .

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