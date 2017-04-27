Пловцы из Кыргызстана завоевали пять медалей на чемпионате ЦА в Ашхабаде

27 апреля 2017, 18:40 Комментарии

Бишкек, 22 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Пловцы из Кыргызстана завоевали пять медалей в первый день чемпионата Центральной Азии в Ашхабаде.

Как сообщает федерация плаванию КР, с 26 по 27 апреля в Ашхабаде (Туркменистан) проходит чемпионат Центральной Азии по плаванию.

Кыргызстан на чемпионате представляли команда из 5 спортсменов, в состав которой вошли Владислав Шулико, Артем Камарда, Темирлан Каратаев, Станислав Карнаухов, Кристина Панасенко.

Первый соревновательный день 26 апреля спортсмены из Кыргызстана сумели завоевать пять медалей различного достоинства.

Чемпионами Центральной Азии стали Станислав Карнаухов (100 метров, вольный стиль), Кристина Панасенко (50 метров, брасс) и Владислав Шулико (50 метров, баттерфляй).

В заплыве среди мужчин на 50 метров "баттерфляем" Станислав Карнаухов финишировал после Владислава Шулико и стал обладателем серебряной награды.

В мужской эстафете 4х50 метров сборная Кыргызстана в составе Станислава Карнаухова, Владислава Шулико, Темирлана Каратаева и Артема Камарда завоевала бронзовые медали.