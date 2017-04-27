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Сооронбай Жээнбеков: Концепция региональной политики создаст условия для устойчивого развития регионов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423038-ru.html

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27 апреля 2017, 18:45       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Концепция региональной политики создаст условия для устойчивого развития регионов. Об этом премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сказал сегодня во время обсуждения отчета о работе Правительства КР за 2016 год в Жогорку Кенеше, сообщает пресс-служба правительства.
"Концепция региональной политики направлена на создание условий для устойчивого развития каждой из семи областей республики с учетом имеющихся географических и экономических особенностей. Сам документ направлен на определение точек роста и развитие кластерного принципа развития экономики на местах", - сказал Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что Концепция региональной политики разработана с учетом мнения самих регионов.
"Согласно документу, определено 20 пилотных городов и других населенных пунктов для формирования на их базе центров развития. Пилотными городами и населенными пунктами определены Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкор, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Узген, Кара-Суу, Сары-Таш, Таш-Кумыр, Кара-Куль, Джалал-Абад, Кербен и Кочкор-Ата. В целях наиболее эффективной реализации положений Концепция региональной политики для каждого отобранного города и других населенных пунктов будут разработаны программы развития на принципах бизнес планирования", - подчеркнул Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

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