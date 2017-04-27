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Лидер "РАЖ": На дороги направленно $2,5 млрд, но они в ужасном состоянии, кто привлечен к ответственности?

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/lider-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423037-ru.html

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27 апреля 2017, 18:22       Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что за 25 лет Кыргызстан на строительство и реконструкцию дорог направил $2,5 млрд.
"Но дороги по сей день в ужасном состоянии. У нас сидят МВД, АКС, Генпрокуратура, скажите, какой министр транспорта привлечен к ответственности? Какая компания, получившая бюджетные средства привлечена к ответственности?" – задал вопрос депутат.
По его словам, он запросил у Минтранса договор по строительству автодороги Балыкчы – Корумду.
"Замминстра ответил мне, что предоставить документ не может. Почему? Почему депутат не может его получит? Какой там секрет? Я хотел посмотреть прописана ли там ответственность компании", – пояснил Бабанов.
По его словам, если таковая ответственность не прописана, фракция обратится в прокуратуру.
"Ответственные за проведение тендера, министр, который подписал договор, должны нести ответственность", – заключил лидер "РАЖ".

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