Лидер "РАЖ": На дороги направленно $2,5 млрд, но они в ужасном состоянии, кто привлечен к ответственности?

27 апреля 2017, 18:22 Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что за 25 лет Кыргызстан на строительство и реконструкцию дорог направил $2,5 млрд.

"Но дороги по сей день в ужасном состоянии. У нас сидят МВД, АКС, Генпрокуратура, скажите, какой министр транспорта привлечен к ответственности? Какая компания, получившая бюджетные средства привлечена к ответственности?" – задал вопрос депутат.

По его словам, он запросил у Минтранса договор по строительству автодороги Балыкчы – Корумду.

"Замминстра ответил мне, что предоставить документ не может. Почему? Почему депутат не может его получит? Какой там секрет? Я хотел посмотреть прописана ли там ответственность компании", – пояснил Бабанов.

По его словам, если таковая ответственность не прописана, фракция обратится в прокуратуру.

"Ответственные за проведение тендера, министр, который подписал договор, должны нести ответственность", – заключил лидер "РАЖ".