Кыргызстан сможет достичь уровня Казахстана только к 2042 году, считает депутат

27 апреля 2017, 18:29 Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что на первое место в мире выходя страны, развивающие технологии.

"Вводятся такие понятия как смарт-экономика, но в отчете правительства об этом не сказано. А мы занимаем 153-е место по развитию экономики. С такими темпами, мы только к 2042 году достигнем уровня Казахстана", – сказал Бабанов.

Он отметил, чтобы поднять экономику до этого уровня, рост должен составить 30-40%.