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Кыргызстан сможет достичь уровня Казахстана только к 2042 году, считает депутат

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423036-ru.html

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Бабанов: Экономике и образованию Кыргызстана нужны новые технологии

27 апреля 2017, 18:29       Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что на первое место в мире выходя страны, развивающие технологии.
"Вводятся такие понятия как смарт-экономика, но в отчете правительства об этом не сказано. А мы занимаем 153-е место по развитию экономики. С такими темпами, мы только к 2042 году достигнем уровня Казахстана", – сказал Бабанов.
Он отметил, чтобы поднять экономику до этого уровня, рост должен составить 30-40%.

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