Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

Настоящий праздник устроил для жителей города Джалал-Абад мобильный оператор О! в поддержку новой линейки тарифных планов "Переходи на О! + ТV" и по случаю открытия крупнейшего в области магазина мобильных устройств O!Store.

Мобильный оператор О! умеет радовать своих абонентов – в этом наглядно убедились джалалабадцы. На центральном стадионе, трибунах и прилегающих территориях яблоку было негде упасть – по самым скромным подсчетам, на концерт пришло больше 7 тысяч человек при том, что стадион рассчитан всего на 5 тысяч посадочных мест. Аншлаг был вызван ещё и тем, что горячо любимая кыргызстанцами группа "Город 312" выступала в Джалал-Абаде впервые!

— Добрый вечер, джалалабадцы! Как же вас много! — начал свою речь Руководитель регионального отделения мобильного оператора О! Орозали Чалиев, рассказавший собравшимся о преимуществах сети О!. В частности, мобильный оператор О! намерен планомерно укреплять свои позиции в регионе за счет развития скоростной технологии 4G, внедрения новых удобных услуг и открытия крупнейшего магазина мобильных устройств в области O!Store (ул. Ленина 34), где можно будет приобрести новейшие и самые востребованные модели мобильных телефонов по доступным ценам.

Концерт продлился больше двух часов, подарив гостям массу позитива и приятные подарки в виде дисков группы "Город 312" и фирменных сувениров от О!. Эмоций добавил и звездный состав отечественных исполнителей – в этот вечер по приглашению компании О! выступали только самые лучшие – народная артистка Кыргызстана Гулнур Сатылганова, любимец девушек Мирбек Атабеков, в перерывах джалалабадцев веселили признанные чемпионы юмора — резиденты "Тамашоу" — молодежный проект No name.

— Спасибо О!шке за такое классное мероприятие, – делились впечатлениями зрители. – Это настоящий праздник!

Трансляция крупного плана происходящего на сцене с помощью специально установленных огромных экранов дала возможность всем без исключения гостям не только насладиться отличным звуком, но и отлично разглядеть своих любимцев. Те же, кто не смог посетить концерт, были в курсе всего происходящего благодаря прямому эфиру с официальной странички О! в Facebook и Instagram.

28 апреля эстафету принимает город Ош! Начало концерта в 18:00. Место проведения: (Центральный стадион им. А.Суюнбаева).

30 апреля концерт группы "Город 312" пройдет в Бишкеке. Начало в 18:00. Место проведения: (большая сцена клуба Promzona).

Переходите на О! и получите билет на концерт бесплатно! Подробности на сайте www.gorod312.o.kg.

