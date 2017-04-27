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Бабанов: Экономике и образованию Кыргызстана нужны новые технологии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359040_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423033-ru.html

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Омурбек Бабанов: Если мы хотим вырваться вперед, нужно реформировать систему образования

Депутат удивлена: получивший экономическое образование в 2017 году человек, стал аудитором Счетной палаты

27 апреля 2017, 18:02       Комментарии

Правительство не развивает новые технологии в экономике, заявил сегодня, 27 апреля, лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, во всем мире развиваются технологии и вводятся новые понятия в экономике, но в отчете правительства за 2016 год нет ни слова об этом.
Кроме того, Бабанов обратил внимание и на сферу образования.
"Главное ядро - это человеческий капитал. Если мы хотим вырваться вперед, нужно реформировать систему образования. Дороги можно отремонтировать за год, но чтобы довести образование до нужного уровня, уйдет много лет. Мы всегда говорили о введении трехязыковой системы. Надо развивать языки", – сказал он.
Он отметил, что в сфере образования Кыргызтану также необходимо внедрять современные технологии, менять школьную программу, "а не учить детей по старинке.

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