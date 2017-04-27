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Бабанов: Премьер должен взять на себя ответственность за "Безопасный город"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359038_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423032-ru.html

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27 апреля 2017, 18:19       Комментарии

У премьер-министра не не хватило политической воли для реализации проекта "Безопасный город". Об этом сегодня, 27 апреля, заявил лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.
"Вы говорите, что по проектам "Безопасный город" и "Таза коом" идут судебные процессы, но я вам в прошлом году говорил, что для решения этих вопросов нужна политическая воля. У вас ее не хватило", – сказал парламентарий.
По его словам, в ДТП погибли более 5 тыс. человек за то время пока правительство пытается реализовать проект "Безопасный город".
Бабанов предложил Сооронбаю Жээнбекову взять на себя ответственность, сформировать техзадание по проекту "Таза коом" и провести тендер. Он отметил, что МВД виновато в том, что проект до сих пор не реализован и предложил исключить ведомство из тендерной комиссии.

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