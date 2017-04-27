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Пловец Денис Петрашов завоевал серебро и лицензию на юношеские Олимпийские Игры 2018

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/plovetc-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423029-ru.html

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27 апреля 2017, 18:14       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Член сборной Кыргызстана по плаванию Денис Петрашов завоевал серебряную медаль и лицензию на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Об этом сообщили в федерации плавания КР.
По их информации, чемпионат проходит в городе Брест с 26 по 29 апреля в 50-метровом бассейне Брестского дворца. Данный чемпионат является лицензионным соревнованием для предстоящего Чемпионата мира по плаванию 2017 году в Венгрии.
Кыргызстан представляет Мастер спорта международного класса Д.Петрашов. В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом он финишировал вторым среди мужчин с результатом 1.03.35.
Таким образом, кыргызстанец завоевал не только серебреную медаль, но и лицензию на 3-е юношеские Олимпийские Игры 2018 года в Аргентине.

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