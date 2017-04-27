Пловец Денис Петрашов завоевал серебро и лицензию на юношеские Олимпийские Игры 2018

27 апреля 2017, 18:14 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Член сборной Кыргызстана по плаванию Денис Петрашов завоевал серебряную медаль и лицензию на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года на открытом чемпионате Беларуси по плаванию. Об этом сообщили в федерации плавания КР.

По их информации, чемпионат проходит в городе Брест с 26 по 29 апреля в 50-метровом бассейне Брестского дворца. Данный чемпионат является лицензионным соревнованием для предстоящего Чемпионата мира по плаванию 2017 году в Венгрии.

Кыргызстан представляет Мастер спорта международного класса Д.Петрашов. В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом он финишировал вторым среди мужчин с результатом 1.03.35.

Таким образом, кыргызстанец завоевал не только серебреную медаль, но и лицензию на 3-е юношеские Олимпийские Игры 2018 года в Аргентине.