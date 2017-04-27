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Боевики ИГ уходят из Сирии и Ирака в Афганистан, заявили в ОДКБ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/boeviki-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423028-ru.html

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27 апреля 2017, 18:17       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. Террористы группировки "Исламское государство" перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ, заявил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.
"Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ", — сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, ситуация в стане также усугубляется действиями движения "Талибан", нарастающим наркотрафиком, продолжающимся противостоянием различных этнических и религиозных группировок.
Источник РИА Новости

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