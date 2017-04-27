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Жогорку Кенеш одобрил отчет правительства за 2016 год

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhogorku-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423027-ru.html

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27 апреля 2017, 18:22       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В парламенте сегодня рассматривали отчет правительства за 2016 год, и по итогам голосования отчет был признан удовлетворительным.
Отчет, представленный премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, поддержали 98 депутатов, не поддержали – 9 парламентариев.
Политические фракции "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен" посчитали отчет правительства за 2016 год не удовлетворительным.
"Ровно год назад вы закрепили программу правительства, состав правительства. На основе этой программы и проводили работу. Все члены правительства трудились и работали. Мы учтем все ваши пожелания и замечания и будем стараться оправдать их все", - сказал премьер-министр, обращаясь к депутатам.

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