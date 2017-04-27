Жогорку Кенеш одобрил отчет правительства за 2016 год

27 апреля 2017, 18:22 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В парламенте сегодня рассматривали отчет правительства за 2016 год, и по итогам голосования отчет был признан удовлетворительным.

Отчет, представленный премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, поддержали 98 депутатов, не поддержали – 9 парламентариев.

Политические фракции "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен" посчитали отчет правительства за 2016 год не удовлетворительным.

"Ровно год назад вы закрепили программу правительства, состав правительства. На основе этой программы и проводили работу. Все члены правительства трудились и работали. Мы учтем все ваши пожелания и замечания и будем стараться оправдать их все", - сказал премьер-министр, обращаясь к депутатам.