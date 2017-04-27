Закрыв "Дыйкан", мэрия потеряет крупнейший оптовый рынок — Ташибаев

27 апреля 2017, 18:10 Комментарии

Закрыв "Дыйкан", мэрия потеряет крупнейший оптовый рынок в Кыргызстане, заявил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан, замдиректора этого объекта Талип Ташибаев.

20 апреля аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев заявил, что деятельность рынка временно приостановят с 21 апреля.

По словам замдиректора, местные власти предлагают торговцам перейти на "Сары-Озон" и "Дордой-Дыйкан".

"У "Сары-Озона" неудачное расположение - он находится на трассе, ведущей к аэропорту. Это помешает торговцам - дорогу часто будут перекрывать из-за поездок первых лиц в "Манас". К тому же там недостаточное количество стоянок. Для работы на "Дордой-Дыйкане" некоторые наши арендаторы уже переводились, но вернулись из-за плохих условий", - сказал Ташибаев.

Он отметил, что, если людям все же запретят торговать на "Дыйкане", Бишкек может лишиться самого крупного оптового рынка в стране.

"На "Дордой-Дыйкане" и "Сары-Озоне" цены и плата за аренду непомерно большие. Нашим торговцам удобно и выгодно торговать на "Дыйкане", они не хотят уходить", - добавил Ташибаев.

Осенью 2016 года Госэкотехинспекция провела на рынке комплексную проверку. По ее итогам было выявлено 11 нарушений и объявлено о грядущем закрытии объекта. Одна из главных причин - наличие нефтебазы на недопустимом расстоянии, всего в 30 метрах. Другая причина - финансовые разногласия с мэрией. Часть торговцев и администрация рынка не согласны.