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Как изменился Бишкек — фотовыставка на площади столицы

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423023-ru.html

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27 апреля 2017, 18:14       Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. На центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная к Дню Бишкека, сообщили в пресс-службе мэрии.
В церемонии открытия экспозиции приняли участие руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков, столичный мэр Албек Ибраимов и вице-мэр Айгуль Рыскулова.
"Снимки запечатлели, как со временем менялись город и его жители, как столица росла и развивалась. Представлены фото пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, старых и новых районов города, памятников известных исторических личностей", - сказали в пресс-службе.
На выставке представлены работы известных фотографов, среди которых снимки фотокорреспондента информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.

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