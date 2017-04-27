Как изменился Бишкек — фотовыставка на площади столицы

27 апреля 2017, 18:14 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. На центральной площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, приуроченная к Дню Бишкека, сообщили в пресс-службе мэрии.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков, столичный мэр Албек Ибраимов и вице-мэр Айгуль Рыскулова.

"Снимки запечатлели, как со временем менялись город и его жители, как столица росла и развивалась. Представлены фото пресс-подборщиков с завода имени Фрунзе, старых и новых районов города, памятников известных исторических личностей", - сказали в пресс-службе.

На выставке представлены работы известных фотографов, среди которых снимки фотокорреспондента информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан Табылды Кадырбекова.