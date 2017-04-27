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Омурбек Бабанов: Если мы хотим вырваться вперед, нужно реформировать систему образования

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423022-ru.html

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27 апреля 2017, 18:02       Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год, отметил, что во всем мире развиваются технологии и вводятся новые понятия в экономике, но в отчете правительства нет ни слова о введение новых технологий в эту сферу.
Он обратил внимание правительства на реформирование системы образования.
"Самое главное ядро — это человеческий капитал. Если мы хотим вырваться вперед, нам нужно реформировать систему образования. Дороги можно отремонтировать за год, но чтобы довести образование до нужного уровня, уйдет много лет. Мы всегда говорили о введении трехязычья. Надо развивать языки", – сказал он.
По его словам, в отчете нет ни слова о школьной программе, в мире развиваются технологии, а в школах Кыргызстана все также учат по старинке.
"Мы все также по старинке учим детей. Нам надо менять школьную программу. Кого мы растим? Безработных?" – возмутился депутат.

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