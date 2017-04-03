Женщина-милиционер: Нам в органах не делают поблажек

27 апреля 2017, 18:05 Комментарии

Говорят, что работа в милиции опасна и трудна, и с этим справиться могут только мужчины. Но пример кыргызских женщин-милиционеров показывает обратное. Те женщины, которые служат во благо народа и показывая отличные результаты, достойны уважения.

В рядах кыргызской милиции работает всего 13% женщин, хотя по законодательству должно быть 30%. И это благодаря активной работе УНП ООН в рамках программы, направленной на расширение доступа женщин к профессиональным возможностям в правоохранительной сфере.

Редакции K-News удалось поговорить с одной из них, подполковник милиции Гульнара Шаршеналиева вот уже 20 лет работает в РОВД Иссык-Кульского района, одна воспитывает троих детей и не понаслышке знает, каково это – посвятить всю жизнь нелегкой профессии.

— Расскажите, почему вы выбрали работу в милиции?

— До 9 класса я мечтала быть учительницей. Для меня мой преподаватель по русскому языку была идеалом, я всегда хотела быть как она. Но потом я увлеклась детективами, приобрела все 12 книг о Каменской. И после этого я окончательно решила работать органах, именно следователем. Мой брат в то время работал в органах и он посоветовал маме отдать меня учиться на милиционера. Мы ее уговорили, хотя она была категорически против. Через пару месяцев я отмечу 20 летний юбилей службы в органах, и я ни на минуты не жалею о своем выборе.

— Как Вам удалось добиться успехов на службе?

— После того как я закончила Академию МВД, сразу вышла замуж, работа следователем осталась в мечтах. Через некоторые время меня взяли работать инспектором по делам несовершеннолетних в РОВД Аламединского района. Мне сразу там понравилось. Там я проработала до 2008 года. Затем меня перевели статистом, на этой должности я проработала год. В связи с семейными обстоятельствами, мне с семьей пришлось перебраться на Иссык-Куль.

Там меня взяли начальником инспекции по делам несовершеннолетних, где я смогла провести огромную работу. Мы помогали беспризорникам, одевали, кормили детей, привлекали их к занятию спортом. Сейчас эти дети уже стали взрослыми и они приходят к нам с благодарностью, а некоторые даже помогают нам в работе.

Сейчас моя работа немного изменилась, теперь я заместитель начальника РОВД Иссык-Кульского района по профессиональной и физической подготовке. Я учу сотрудников правильно носить форму, общаться с гражданскими лицами.

— Говорят, что к женщинам-милиционерам относятся без уважения, а иногда даже домогаются коллеги. Правда ли это?

— Я считаю, это не только в милиции, а во всех структурах. Я придерживаюсь такого мнения, что мужчины не могут так просто приставать к женщинам, она сразу должна поставить себя так, чтобы даже мыслей не было лишних. Я 20 лет служу в органах, и ни разу оскорбительно ко мне мужчина не относился, всегда только с уважением.

Да, бывают такие случаи. Нынешние девушки другого воспитания, но мы стараемся проводить беседы, их можно понять, в жизни они ничего не видели, ветер в голове, тем более у нас много незамужних. В нашем РОВД служат 7 женщин, для них нет никаких поблажек, к нам относятся также как и к мужчинам. Если женщина нарушила какие то правила, то она несет наказание, так же как и все.

— Какие проблемы присутствуют в органах милиции?

— Конечно заработная плата, очень тяжело жить с тремя детьми на съемной квартире. Вот в Бишкеке выдают милиционерам квартиры каждый год, а у нас тут на периферии не выдавались, это очень проблематично. Раньше хотя бы выделяли участки, а сейчас даже этого не делают. Прошу, чтобы наши местные власти обратил на это внимание. Надеюсь, и нам скоро повезет.

— Расскажите какой-нибудь интересный или запоминающийся случай на работе.

— В 2009 году, когда я уже работала начальником ИДН, к нам поступила информация, что маленькая девочка прислуживает каким-то людям. Мы сразу выехали на место, увидели перед собой кошару, там жили престарелые люди. К нам выбежала девочка, лет сем, вся грязная, худая и замученная. Эти люди утверждали, что нашли ее на улице, и она сама пошла за ними. Позже выяснилось, что они заставляли ее носить воду, убираться в доме, обращались как с животным. Тогда, я не смогла сдержать слез, она схватила меня и просила о помощи. Мы ее забрали с собой, отвезли в Бишкек на обследование, и определили в детский дом, так как родителей у нее не было. С девочкой я общаюсь по сей день, ей уже почти 16 лет, все это время мы ей помогали. Сейчас она учиться на швею в техникуме, у нее все хорошо. Прошло много лет, а ее маленькое заплаканное лицо до сих пор перед глазами. А тех людей в силу возраста наказать не удалось, они отделались административным штрафом.

— Ни для кого ни секрет, что Иссык-Куль является одним из криминальных районов, как Вам удается особенно в летний период, бороться с преступностью?

-Летом нам очень тяжело работать, мы не знаем сна. Все три месяца мы упорно работаем во благо туристов, чтобы у них не осталось плохого впечатления о нашей стране. Но не всегда это получается, мы не успеваем, да бывают оплошности. В летний период со всех регионов приезжаю к нам, чтобы подзаработать, иногда даже целыми семьями. Вот только недавно приехал парень на заработки из Джалал-Абада, родители даже не знали об этом. Все думают, что только местные грабят туристам, но статистика показывает, что это люди из разных регионов. Мы их называем "гастролеры", то есть все "карманщики", грабители в летний период у нас, это как бизнес для них. А клеймо остается на нашем районе.