Омурбек Бабанов: У премьера не хватило политической воли для реализации "Безопасного города"

27 апреля 2017, 18:09 Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что у премьер-министра не хватило политической воли для реализации "Безопасного города".

"Вы говорите, что идут судебные процессы по проектам "Безопасный город" и "Безопасная страна", но я вам в прошлом году говорил, что для решения вопроса нужна политическая воля. У вас ее не хватило", – сказал депутат.

По его словам, за то время как правительство не может реализовать проект "Безопасный город" на дорогах страны погибло более 5 тыс. человек.

"Возьмите на себя ответственность, не дожидаясь "Таза коом" сформируйте техзадание и проведите тендер по проекту, но прежде выведите МВД из тендерной комиссии, потому что они виноваты в том, что проект до сих пор не реализован", – сказал он.