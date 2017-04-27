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Омурбек Бабанов: У премьера не хватило политической воли для реализации "Безопасного города"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423020-ru.html

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27 апреля 2017, 18:09       Комментарии

Лидер фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год отметил, что у премьер-министра не хватило политической воли для реализации "Безопасного города".
"Вы говорите, что идут судебные процессы по проектам "Безопасный город" и "Безопасная страна", но я вам в прошлом году говорил, что для решения вопроса нужна политическая воля. У вас ее не хватило", – сказал депутат.
По его словам, за то время как правительство не может реализовать проект "Безопасный город" на дорогах страны погибло более 5 тыс. человек.
"Возьмите на себя ответственность, не дожидаясь "Таза коом" сформируйте техзадание и проведите тендер по проекту, но прежде выведите МВД из тендерной комиссии, потому что они виноваты в том, что проект до сих пор не реализован", – сказал он.

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