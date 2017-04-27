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С 29 апреля автомашины нарушителей ПДД будут принудительно эвакуированы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/s-29-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423019-ru.html

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С 29 апреля автомашины нарушителей ПДД будут принудительно эвакуировать - МВД

27 апреля 2017, 17:51       Комментарии

С 29 апреля автомашины нарушителей ПДД будут принудительно эвакуированы, сообщает пресс-служба МВД.
Такие меры принимаются в соответствии с постановлением правительства.
"Помимо эвакуации, на колесах будут устанавливаться блокираторы. МВД предупреждает, что за самовольное снятие блокираторов, предусмотрена ответственность. Принудительная эвакуация будет применяться в местах установки дорожных знаков 7.21 "Эвакуатор", применяемого совместно со знаками 3.27-3.30, 5.12-5.14. Эвакуированный транспорт поместят на спецстоянки для их дальнейшего хранения. Процедура эвакуации и хранения платная. Оплата осуществляется собственником транспорта, по установленным тарифам. При этом первые три часа хранения осуществляется бесплатно. С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно ознакомиться по телефону "102"", – говорится в сообщении.

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