27 апреля 2017, 17:51 Комментарии

С 29 апреля автомашины нарушителей ПДД будут принудительно эвакуированы, сообщает пресс-служба МВД.

Такие меры принимаются в соответствии с постановлением правительства.

"Помимо эвакуации, на колесах будут устанавливаться блокираторы. МВД предупреждает, что за самовольное снятие блокираторов, предусмотрена ответственность. Принудительная эвакуация будет применяться в местах установки дорожных знаков 7.21 "Эвакуатор", применяемого совместно со знаками 3.27-3.30, 5.12-5.14. Эвакуированный транспорт поместят на спецстоянки для их дальнейшего хранения. Процедура эвакуации и хранения платная. Оплата осуществляется собственником транспорта, по установленным тарифам. При этом первые три часа хранения осуществляется бесплатно. С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно ознакомиться по телефону "102"", – говорится в сообщении.