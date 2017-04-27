Премьер: Мы должны не боясь брать кредиты для развития страны

27 апреля 2017, 17:45 Комментарии

"Мы должны не боясь брать деньги в кредит для развития страны", - заявил сегодня, 27 апреля, на заседании парламента премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, никто из членов правительства не проел и не направил полученные средства не туда.

"На эти деньги строятся дороги. Мы должны стать транзитным государством, чтобы в нашу страну прибывали туристы. Но не только кредиты мы берем, но с удовольствием и гранты. И мы не проели или не направили эти деньги на другие проекты. Мы берем их, чтобы быть независимыми. Мы должны брать кредиты не боясь. Россия сейчас списывает нам кредит на $30 млн, Германия - 13 миллионов долларов. Эти деньги берем на развитие Кыргызстана", - сказал Жээнбеков.