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Премьер: Мы должны не боясь брать кредиты для развития страны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359033_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423016-ru.html

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27 апреля 2017, 17:45       Комментарии

"Мы должны не боясь брать деньги в кредит для развития страны", - заявил сегодня, 27 апреля, на заседании парламента премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, никто из членов правительства не проел и не направил полученные средства не туда.
"На эти деньги строятся дороги. Мы должны стать транзитным государством, чтобы в нашу страну прибывали туристы. Но не только кредиты мы берем, но с удовольствием и гранты. И мы не проели или не направили эти деньги на другие проекты. Мы берем их, чтобы быть независимыми. Мы должны брать кредиты не боясь. Россия сейчас списывает нам кредит на $30 млн, Германия - 13 миллионов долларов. Эти деньги берем на развитие Кыргызстана", - сказал Жээнбеков.

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