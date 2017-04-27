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На пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй сбили двух человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359029_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423015-ru.html

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На начало 2017 года численность госслужаших составила 16,2 тыс. человек, 43% составили женщины

27 апреля 2017, 17:47       Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в Бишкеке автомобиль сбил двух человек на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй. Инцидент произошел примерно в 16.20.
Как сообщили в Управлении патрульной милиции, на место выехал экипаж. В настоящий момент на месте работают сотрудники патрульной милиции, в управлении сообщили, что подробностей автонаезда пока нет.
Вызов на Станцию скорой помощи поступил в 16.24. Пострадавших забрала карета скорой помощи, об их состоянии пока не сообщается.
Очевидцы же рассказывают, что от столкновения люди отлетели на несколько метров.

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