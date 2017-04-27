На пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй сбили двух человек

27 апреля 2017, 17:47 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в Бишкеке автомобиль сбил двух человек на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй. Инцидент произошел примерно в 16.20.

Как сообщили в Управлении патрульной милиции, на место выехал экипаж. В настоящий момент на месте работают сотрудники патрульной милиции, в управлении сообщили, что подробностей автонаезда пока нет.

Вызов на Станцию скорой помощи поступил в 16.24. Пострадавших забрала карета скорой помощи, об их состоянии пока не сообщается.

Очевидцы же рассказывают, что от столкновения люди отлетели на несколько метров.