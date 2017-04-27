В КР министры взамен поддержки депутатам обещают решить их проблемы

27 апреля 2017, 17:53 Комментарии

В Кыргызстане министры вместо поддержки законопроектов обещают депутатам решить их проблемы. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил парламентарий Тынчтыкбек Шайназаров ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, министры могут позвонить депутатам и попросить поддержать их законопроект. А взамен обещают построить спортзал или отремонтировать дорогу. "Депутат соглашается, потому что на его избирательном участке или в селе появится спортзал. Хотя это прямая обязанность министров", - добавил он.

Также он добавил, что государство взяло много кредитов и сегодня на каждого кыргызстанца приходится 50-60 тыс. сомов долга. "Кто будет выплачивать этот долг? У нас нет ни экспорта, ни притока валюты", - сказал он.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш заслушивает отчет правительства за 2016 год.