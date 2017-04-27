Депутат: Правительство выделяет смешную сумму на развитие туризма

27 апреля 2017, 17:56 Комментарии

Сегодня, 27 апреля, на заседании парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Бахадыр Сулейманов поднял вопрос развития туризма в Кыргызстане. Он привел в пример Грузию, куда ежегодно приезжает 6 млн туристов.

"Все предприниматели строят отели, так как гостиниц не хватает, а у нас бизнес поставлен непонятно как. Стоит заметить, что туризм – бюджетообразующая отрасль. Все богатые страны развивают туризм, так как по доходности эта сфера вторая после нефти. 140 млн человек в мире работают в сфере туризма, две трети капитала идет от туризма. У нас есть все условия для развития данной отрасли, но никто не может сказать ничего конкретного", - сказал Сулейманов.

В свою очередь министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков объяснил, что по части туризма разработаны туристические маршруты, но нужна подпитка.

"Из программы правительства по части туризма не выполнены два пункта из-за нехватки финансирования. В том числе туристические информационные центры. Мы закончили переговоры со Всемирным банком, туристические маршруты уже разработаны, подпитка нужна", - ответил чиновник.

На это нардеп заявил, что правительство на развитие туризма выделяет 8 млн сомов. "Это смешная цифра на развитие туризма. Вам нужно серьезно подойти к этому вопросу", - сказал депутат.