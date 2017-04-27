В парламенте требуют привлечь к ответственности Сарпашева за 40 млн ущерба

27 апреля 2017, 18:04 Комментарии

В парламенте требуют привлечь к ответственности экс-главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Такое требование озвучил сегодня, 27 апреля, депутат Тынчтыкбек Шайназаров ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.

Он спросил, почему не привлекают к ответственности Тайырбека Сарпашева, который нанес ущерб государству в размере 40 млн сомов из-за продажи 20 тыс. бракованных свидетельств о рождении.

"Если депутат что-либо скажет, тут же правоохранительные органы начинают копать под них, даже дошло до того, что и родственников и детей проверяют. Почему его не привлекаете к ответственности? Из-за него 20 тыс. человек пострадали. Ведь других только на оснований показаний посадили", - сказал он.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш заслушивает отчет правительства за 2016-й год.