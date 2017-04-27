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С.Жээнбеков: Работы по оптимизации деятельности нерентабельных госпредприятий будут продолжены

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423011-ru.html

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27 апреля 2017, 17:38       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительство продолжит работу по оптимизации деятельности нерентабельных государственных предприятий", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков отметил, что в целях повышения рентабельности государственных предприятий и их эффективного управления, была проведена оптимизация деятельности государственных предприятий.
"Было проанализировано 1130 государственных предприятий, по результатам которой в 2016 году ликвидировано 118, преобразовано в учреждение 81 и реорганизовано путем присоединения 19 государственных предприятий", - напомнил Сооронбай Жээнбеков.
Таким образом Премьер-министр подчеркнул, что Правительством начато изменение системы управления государственной собственностью.
"Создан "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики". До конца 2017 года Правительство планирует завершить полную инвентаризацию государственного имущества", - подчеркнул С.Жээнбеков.

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