С.Жээнбеков: Работы по оптимизации деятельности нерентабельных госпредприятий будут продолжены

27 апреля 2017, 17:38 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. "Правительство продолжит работу по оптимизации деятельности нерентабельных государственных предприятий", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня во время обсуждения его отчета о деятельности Правительства КР за 2016 год на заседании Жогорку Кенеша.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков отметил, что в целях повышения рентабельности государственных предприятий и их эффективного управления, была проведена оптимизация деятельности государственных предприятий.

"Было проанализировано 1130 государственных предприятий, по результатам которой в 2016 году ликвидировано 118, преобразовано в учреждение 81 и реорганизовано путем присоединения 19 государственных предприятий", - напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Таким образом Премьер-министр подчеркнул, что Правительством начато изменение системы управления государственной собственностью.

"Создан "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики". До конца 2017 года Правительство планирует завершить полную инвентаризацию государственного имущества", - подчеркнул С.Жээнбеков.