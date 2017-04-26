"Ia-centr.ru": Казахстанский автопром готовится к рывку на рынок ЕАЭС

27 апреля 2017, 17:44 Комментарии

Ia-centr.ru. В Казахстане стремительно растет автомобильный кластер: объем выпуска авто в республике в 2017 году вырос в четыре раза по сравнению с показателями прошлого года – с конвейеров казахстанских предприятий автопрома сошло 3 405 автомобилей. Эксперты связывают этот "квантовый скачок" с открытием новых рынков сбыта – прежде всего, стран ЕАЭС.

С начала 2017 года на зарубежные рынки было отправлено 204 автомобиля – партия преимущественно ушла в Китай. Пробные поставки ушли в Кыргызстан, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты. А впереди – расширение сбыта на рынок северного соседа – в Сибирский и Дальневосточный регион России.

Российские концерны "уступили" казавтопрому Урал, Сибирь и Дальний Восток

Напомним, что в середине 2016 года партнеры казахстанской стороны в лице альянса "Рено-Ниссан" и "АвтоВаза", которые входят в состав франко-японского автомобильного концерна, предоставили казахстанским инвесторам "Бипек Авто" и "Азия Авто" доступ на рынок азиатской части России и республик Центральной Азии.

Инвесторы проекта, созданного на базе Усть-Каменогорского автомобильного завода, уже готовят инфраструктуру для сбыта и сервиса. Строящееся производство позволит выпускать до 120 тыс. автомобилей ежегодно. Ключевым рынком сбыта продукции этого предпрития станут Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы Российской Федерации, а также страны Центральной Азии. Остальные 50 % продукции будущего предпрития будет поставляться для нужд казахстанских потребителей.

Как отмечает председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов за прошлые годы группы "Бипек Авто" и "Азиа Авто" совместно с "Рено-Ниссан" уже развернули сети сбыта и сервиса в 12 городах России. Это главным образом крупные города-миллионники от Новосибирска до Уфы и Стерлитамака. Предполагается, что в самом ближайшем будущем число автоцентров будет доведено с 16 до 21. А с запуском первой очереди мощностей Усть-Каменогорского автомобильного кластера эти автоцентры заполнят автомобили, произведенные в Восточном Казахстане. Причем уровень локализации, технологического передела будущего автопромышленного кластера будет достигать 50 % за счет того, что в Усть-Каменогорске будет создан технопарк по выпуску автокомпонентов.

В интервью ИАЦ Олег Алферов пояснил, что за период становления автопрома в Казахстане был налажен выпуск порядка 150 моделей и 16 брендов автомобилей. За первые пять лет действия Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – с 2010 по 2014 годы –объемы выпуска автомобильной техники в республике выросли почти пятикратно – в 4,8 раза.

"Эти темпы вдохновили инвесторов, представляющих глобальные автомобильные концерны в диапазоне от "Рено-Ниссан" и КИА до Тойоты прийти на казахстанский рынок. Им интересен не только растущий потенциал внутреннего потребления в республике, но и то, что Казахстан можно использовать в качестве плацдарма для выхода на рынки Центральной Азии, а также рынки азиатской части России", - прокомментировал эксперт.

По оценке Олега Алферова, сбыт казахстанских автопредприятий на внутреннем рынке с начала года составил 2 тыс. 587 авто, что на 25,4 % выше прошлогоднего значения. 204 автомобиля были отправлены на экспорт – это 7% совокупного сбыта автозаводов Казахстана. Если же рассмотреть сегмент легковых автомобилей, то их выпуск вырос более чем в семь раз, достигнув значения 3 095 автомашин – тогда как в первом квартале 2016 года с конвейеров сошло 428 автомобилей.

Рейтинг наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам первых трех месяцев 2017 года возглавляет LADA, на долю которой пришлось более половины продаж. Пятерку лидирующих марок составили также KIA, Hyuinday, Chevrolet, JAC. Список брендов, предлагаемых местными предприятиями, дополнили Skoda, Ssang Yong, Peugeot, Geely и Toyota.

Казахстанские внедорожники для китайских дорог

И все-таки глава Союза "КазАвтоПром" призывает воздержаться от чрезмерно оптимистичных оценок результатов начала 2017 года. Он напоминает, что рост производства автомобилей в текущем году произошел из-за эффекта низкой базы первого квартала 2016 года.

"Необходимо понимать, что объемы производства падали на протяжении более чем двух лет. И динамика выпуска в истекшем квартале как раз развернулась от продолжительного падения к росту", - поясняет Алферов.

В то же время Алферов отмечает, что в 2017 году заводу "Азиа Авто" удалось осуществить локальный прорыв и выйти на рынок Китая: предприятие успешно произвело омологацию – улучшение технических характеристик для соответствия стандартам и требованиям транспортного средства на территории Китая.

"Это сложная процедура и административные барьеры, которые не сразу удалось преодолеть. К тому же, таможенный тариф, которым защищается китайский рынок, составляет более 60 %, что автоматически при пересечении границы увеличивает стоимость поставляемых автомобилей", - констатирует эксперт.

Тем не менее, внедорожники, производимые в Усть-Каменогорске, пользуются спросом на колоссальном по объемам рынке Китая. В нынешнем году завод планирует увеличить поставки внедорожников на китайский рынок до 3,5 тыс. автомашин.

Сегодня, по словам Алферова, строительство новых мощностей в Усть-Каменогорске продолжается: подводятся инженерные коммуникации – объекты водоснабжения, теплоснабжения и дорожная сеть. Кроме того, проектируется железнодорожная ветка к расширяющемуся производству. После запуска этих объектов начнется завоз технологического оборудования, после чего можно будет говорить о вводе в эксплуатацию нового мощного производства, ориентированного на рынки ЕАЭС.

Но уже на нынешнем этапе осуществляется диверсификация экспортных поставок казахстанских автомобилей: в качестве пилотного проекта продукция казахстанского автопрома направляется на рынки стран Центральной Азии – Кыргызстана и Таджикистана. Готовятся поставки и в ОАЭ.

Доступ на рынок в 70 млн человек

Председатель правления Казахстанского института развития индустрии при Министерстве по инвестициям и развитию РК Айдын Кульсеитов также отмечает возможности, которые открываются перед казахстанским автопромом благодаря ЕАЭС. Эксперт напоминает, что любой потенциальный инвестор, который заходит в Казахстан, ориентируется не только на внутренний рынок, но, прежде всего, на рынок России и Центральной Азии. А это более 200 млн. человек. Многие зарубежные компании предпочитают строить заводы в Казахстане – потому что в республике созданы хорошие условия для ведения бизнеса.

"Достаточно привести простой пример: автомобильное производство в Казахстане может стать новым драйвером, если Россия отдает нам рынок Центральной Азии и огромную часть своего рынка от Урала до Дальнего Востока. Мы сможем в потенциале охватить 30 млн россиян и примерно 40 млн граждан Центральной Азии", - поясняет Айдын Кульсеитов.

Такие вот заманчивые перспективы маячат перед казахстанскими автопроизводителями. Иное дело – смогут ли они реализовать возможности. Судя по показателям начала 2017 года – морально к рывку на рынок ЕАЭС казахстанской автопром готов.

Ia-centr.ru

Валерий Сурганов

26.04.2017