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Во французском Гренобле прогремел взрыв

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vo-frantc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423009-ru.html

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27 апреля 2017, 17:54       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В одном из ресторанов McDonald's во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, сообщает Le Dauphine Libere.
По данным издания, взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.
В то же время городские власти не подтверждают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По данным Agence France-Presse, причиной возгорания стала зажженная петарда.
Источник РИА Новости

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