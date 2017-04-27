Во французском Гренобле прогремел взрыв

27 апреля 2017, 17:54 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В одном из ресторанов McDonald's во французском Гренобле, предположительно, произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет, сообщает Le Dauphine Libere.

По данным издания, взрывное устройство находилось в туалете. Все посетители и персонал были немедленно эвакуированы. На месте происшествия работает полиция.

В то же время городские власти не подтверждают, что в ресторане сработало взрывное устройство. По данным Agence France-Presse, причиной возгорания стала зажженная петарда.

Источник РИА Новости