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Евросоюз заинтересован поддержать реформы в избирательной системе Кыргызстана, - спецпредставитель ЕС П.Буриан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423008-ru.html

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27 апреля 2017, 17:24       Комментарии

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабековаи специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии, посол Петер Буриан обсудили реформы в избирательной системе Кыргызстана и подготовку к предстоящим выборам президента страны. Как сообщает пресс-служба ЦИК, в ходе встречи председатель ЦИК проинформировала спецпредставителя ЕС по Центральной Азии, посла П.Буриана о проводимых реформах, о начале процесса формирования Общественно экспертно-консультативной платформы как регулярной дискуссионной площадки для обсуждения вопросов, связанных с реформой избирательной системы, и о подготовке к выборам президента Кыргызстана, которые состоятся осенью 2017 года.
В свою очередь Петер Буриан сказал о заинтересованности Европейского Союза оказывать поддержку в проведении реформ в избирательной системе и возложил большие надежды на проведение в Кыргызстане честных и прозрачных выборов.
"Мы в Евросоюзе не скрываем, что с большими надеждами смотрим на Кыргызстан и видим, что система работает, и доверие населения повышается. Мы действительно хотим, чтобы и предстоящие президентские выборы подтвердили, что эта система надежна, что она работает и что она действительно приносит больше стабильности для страны и имеет большее доверие избирателей и граждан Кыргызстана. Мы действительно хотим поддержать Вашу реформу и оказывать поддержку властям Кыргызстана в проведении реформ", - отметил он.
Председатель ЦИК Н.Шайлдабекова отметила что "проведен первый этап реформ и внедрены процедурные нормы избирательной модели на всех уровнях - на местных, парламентских, на референдуме и в ходе предстоящих выборов осенью, мы впервые апробируем модель во время президентских выборов. К настоящему моменту у нас произошла унификация модели по всем типам выборов в стране и сейчас мы намерены продолжить работу по совершенствованию комплекса отношений в выборном процессе".
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии, с целью достижения поставленных целей в поддержке реформы избирательной системы, отметил необходимость максимально прозрачной и транспарентной работы всех сторон и предложил использовать в полной мере координацию через наблюдательный комитет по проекту "Укрепление демократии через реформу избирательной системы", членами которого являются представители ЦИК КР, ЕС, заинтересованных государственных органов и гражданского общества Кыргызстана.
Глава ЦИК КР поблагодарила посла П.Буриана за оказываемую поддержку при реформировании избирательной системы Кыргызстана, которая направлена на обеспечение свободных и демократических выборов и поддержала идею дальнейшей координации работы всех заинтересованных сторон наблюдательного комитета, а также выразила надежду на то, что в рамках данного сотрудничества со стороны ЕС будут учтены приоритетные направления ЦИК КР.
В рабочей встрече председателя ЦИК КР с специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии, послом П.Бурианом приняли участие заместитель председателя ЦИК А.Абдрахматова, члены ЦИК.

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