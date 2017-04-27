Депутат предлагает реализовывать проект "Безопасная страна" и вывести из состава тендерной комиссии МВД

27 апреля 2017, 17:36 Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов предлагает реализовывать проект "Безопасная страна", а не "Безопасный город".

Как сказал он 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша, Министерство внутренних дел необходимо вывести из состава тендерной комиссии. Депутат считает, что именно это ведомство виновно в отмене итогов предыдущих торгов.

"За пять лет в ДТП погибли более 5 тыс. граждан. Это вина госорганов. Не надо ждать решения судов, необходимо уже сейчас начать реализацию проекта. В течение месяца объявите тендер и возьмите на себя ответственность", - обратился он к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.