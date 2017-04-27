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Депутат предлагает реализовывать проект "Безопасная страна" и вывести из состава тендерной комиссии МВД

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423007-ru.html

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27 апреля 2017, 17:36       Комментарии

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов предлагает реализовывать проект "Безопасная страна", а не "Безопасный город".
Как сказал он 27 апреля на заседании Жогорку Кенеша, Министерство внутренних дел необходимо вывести из состава тендерной комиссии. Депутат считает, что именно это ведомство виновно в отмене итогов предыдущих торгов.
"За пять лет в ДТП погибли более 5 тыс. граждан. Это вина госорганов. Не надо ждать решения судов, необходимо уже сейчас начать реализацию проекта. В течение месяца объявите тендер и возьмите на себя ответственность", - обратился он к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.

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