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Полицейские Великобритании предупреждают родителей об опасности игры "Синий кит"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423006-ru.html

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27 апреля 2017, 17:35       Комментарии

Полицеские Великобритании предупреждают родителей о "группах смерти" в социальных сетях, которые связаны с подростковой смертностью в России. Об этом пишет BBC.
В частности полицейские рассылают в школы графств Хертфордшир и Эссекс письма, в которых призывают быть бдительными. В своих посланиях полицейские также разъясняют принцип игры "Синий кит": "некий "администратор" отправляет жертве набор инструкций, которые нужно выполнить в течение 50 дней". Власти надеятся, что таким образом им удастся предотвратить появление "групп смерти" в стране.
Однако отмечается, что пока нет никаких доказательств того, что игра добралась до Великобритании.
В ноябре 2015 года школьница из Уссурийска покончила с собой, бросившись под поезд. Перед смертью девушка опубликовала свою фотографию на фоне поезда с подписью "ня.пока.". В российских СМИ написали, что после смерти Рины администраторы сообщества с шок-контентом "f57" начали распространять слухи о том, что Рина состояла в секте самоубийц "f57", и на смерть ее толкнул просмотр видео оттуда. Быстро начали появляться клоны "f57".
Затем в начале февраля 2017 года в русскоязычном интернете началось бурное обсуждение игры, известной как "Синий кит".
Утром 1 февраля в мкр Восток-5 школьник из Бишкека выбросился с 5-этажа. Милиция проверяла причастность ребенка к подобным играм.

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