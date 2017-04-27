Полицейские Великобритании предупреждают родителей об опасности игры "Синий кит"

27 апреля 2017, 17:35 Комментарии

Полицеские Великобритании предупреждают родителей о "группах смерти" в социальных сетях, которые связаны с подростковой смертностью в России. Об этом пишет BBC.

В частности полицейские рассылают в школы графств Хертфордшир и Эссекс письма, в которых призывают быть бдительными. В своих посланиях полицейские также разъясняют принцип игры "Синий кит": "некий "администратор" отправляет жертве набор инструкций, которые нужно выполнить в течение 50 дней". Власти надеятся, что таким образом им удастся предотвратить появление "групп смерти" в стране.

Однако отмечается, что пока нет никаких доказательств того, что игра добралась до Великобритании.

В ноябре 2015 года школьница из Уссурийска покончила с собой, бросившись под поезд. Перед смертью девушка опубликовала свою фотографию на фоне поезда с подписью "ня.пока.". В российских СМИ написали, что после смерти Рины администраторы сообщества с шок-контентом "f57" начали распространять слухи о том, что Рина состояла в секте самоубийц "f57", и на смерть ее толкнул просмотр видео оттуда. Быстро начали появляться клоны "f57".

Затем в начале февраля 2017 года в русскоязычном интернете началось бурное обсуждение игры, известной как "Синий кит".

Утром 1 февраля в мкр Восток-5 школьник из Бишкека выбросился с 5-этажа. Милиция проверяла причастность ребенка к подобным играм.