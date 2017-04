Осторожно! Эвакуировать авто за неправильную парковку начнут уже послезавтра

27 апреля 2017, 17:27 Комментарии

БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. С 29 апреля автомашины нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать, сообщила пресс-служба МВД.

<ul><li>Да, нарушителей станет меньше</li><li>Да, пора бороться с хамством водителей</li><li>Нет, парковаться и так негде</li><li>Нет, это может привести к новым коррупционным явлениям</li><li>Мне все равно</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1032999233; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } Постановление о принудительной эвакуации было подписано в начале апреля. При этом милиция, кроме принудительной эвакуации машин водителей, нарушивших правил парковки, будет применять блокираторы колес.

При этом МВД предупреждает, что за самовольное снятие блокираторов колес, предусмотрена ответственность.

Машины отвезут на специализированные стоянки, где первые три часа хранения будут бесплатными. С информацией об эвакуированных машинах можно ознакомиться по номеру телефона 102.

Информацию о том, как будет реализован проект о принудительной эвакуации, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>