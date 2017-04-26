В Оренбурге уничтожат два грузовика "лабутенов" из Кыргызстана

27 апреля 2017, 17:18 Комментарии

Арбитражный суд принял решение в отношении партии контрафактных товаров, выявленных Оренбургской таможней. Два грузовика из Кыргызстана с поддельной продукцией известных марок год назад задержали на пути в Москву. Об этом сообщают российские СМИ.

Около 25 тонн товаров народного потребления через оренбургский участок российско-казахстанской границы пытались переправить в конце апреля 2016 года. Сообщается, что в ходе досмотра таможенники выявили 41 тыс. 653 единицы товара, маркированного известными товарными знаками.

В двух грузовиках находились 107 пар обуви Christian Louboutin, сумки LOUIS VUITTON, платья VALENTINO, 3897 предметов одежды и аксессуаров CHANEL и 6134 единиц товара Dior. Также выявлены 133 смартфона SAMSUNG, признанных правообладателем контрафактными.

Оренбургская таможня направила запрос правообладателям 70 товарных знаков, из которых по 54 получены ответы о контрафактности изъятых товаров. Представители правообладателей оценили ущерб более чем в 403 миллиона рублей. При этом выявленный товар не соответствовал стандартам правообладателей.

"В Арбитражный суд Оренбургской области таможней было передано более 2000 листов материалов по делу. Решением Арбитражного суда Оренбургской области заявление Оренбургской таможни удовлетворено, компания – владелец товара привлечена к ответственности в виде административного штрафа, товар признан контрафактным и конфискован", – сообщают в СМИ.

Решение суда вступило в законную силу, псевдо-"лабутены", "диоры" и "адидасы" должны быть уничтожены.