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Депутат удивлена: получивший экономическое образование в 2017 году человек, стал аудитором Счетной палаты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423002-ru.html

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27 апреля 2017, 17:29       Комментарии

Депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") в ходе заседания парламента сказала несколько слов о вице-премьер министре Олеге Панкратове.
По ее словам некоторые говорят, что у Панкратова нет экономического образования.
"Но давайте быть справедливыми. Олег Панкратов имеет два высших образования, он окончил вуз с красным дипломом. Кроме того он прошел обучение в международном семинаре "Усиление экономических организаций в Кыргызстане". Также Олег Михайлович около 10 лет возглавлял "Союз предпринимателей Каракола", – сказала она.
Асылбаева добавила, что Панкратов имеет большой опыт и обратила внимание коллег на утвержденного недавно нового аудитора Счетной палаты Заирбека Жоошбекова.
"Вот вчера нам надо было задавать вопрос: как человек, получивший в 2017 году экономическое образование, стал аудитором Счетной палаты? Вот я сожалею, что мы вчера не задали этот вопрос", – сказала она.
Отметим, согласно резюме Заирбека Жоошбекова, которое находится в открытом доступе, он окончил Фрунзенский педагогический институт. Также являлся депутатом прошлого созыва от фракции СДПК. Его кандидатура на должность аудитора представлена президентом и единогласно одобрена парламентом.

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