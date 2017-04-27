Депутат удивлена: получивший экономическое образование в 2017 году человек, стал аудитором Счетной палаты

27 апреля 2017, 17:29 Комментарии

Депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") в ходе заседания парламента сказала несколько слов о вице-премьер министре Олеге Панкратове.

По ее словам некоторые говорят, что у Панкратова нет экономического образования.

"Но давайте быть справедливыми. Олег Панкратов имеет два высших образования, он окончил вуз с красным дипломом. Кроме того он прошел обучение в международном семинаре "Усиление экономических организаций в Кыргызстане". Также Олег Михайлович около 10 лет возглавлял "Союз предпринимателей Каракола", – сказала она.

Асылбаева добавила, что Панкратов имеет большой опыт и обратила внимание коллег на утвержденного недавно нового аудитора Счетной палаты Заирбека Жоошбекова.

"Вот вчера нам надо было задавать вопрос: как человек, получивший в 2017 году экономическое образование, стал аудитором Счетной палаты? Вот я сожалею, что мы вчера не задали этот вопрос", – сказала она.

Отметим, согласно резюме Заирбека Жоошбекова, которое находится в открытом доступе, он окончил Фрунзенский педагогический институт. Также являлся депутатом прошлого созыва от фракции СДПК. Его кандидатура на должность аудитора представлена президентом и единогласно одобрена парламентом.