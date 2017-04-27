Пирматов: Обучением и выдачей водительских прав должно заниматься одно ведомство

27 апреля 2017, 17:40 Комментарии

Исхак Пирматов ("Бир Бол") во время обсуждения отчета правительства по итогам работы за 2016 год поднял вопрос участившихся ДТП на дорогах Кыргызстана.

"Уровень ДТП на дорогах достиг критической точки. Согласно статистике, ежегодно более 1000 граждан погибают на дороге, за 11 лет количество погибших сравнились с потерями КР во времена ВОВ и вы наверное знаете, где корень проблемы", – обратился он к премьер-министру.

По словам депутата, сегодня Минобразования выдает лицензии автошколам, ГРС выдает водительские права, а все камни летят на УПМ.

"В ваших руках есть возможности сделать один шаг в решении вопроса безопасности на дорогах. Давайте передадим обучение и выдачу прав в ведение одного ведомства. Сейчас ответственность разделена между тремя, а надо, чтобы отвечал один орган. Процедуру выдачи водительских удостоверений нужно взять под контроль, пока не решится этот вопрос, то проблемы не закончатся", – сказал депутат.