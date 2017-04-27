Школьник из Баткена спас одноклассника и сегодня получит за это медаль

27 апреля 2017, 17:01 Комментарии

Форум граждан Кыргызстана учредил награду "Гражданин своей страны мне не все равно". Обычно в момент объявления конкурса приходит множество заявок, но главным критерием является уникальность проявления гражданственности. Одним из конкурсантов стал мальчик, который в прошлом году спас своего тонущего друга из воды.

История произошла в Баткенской области в Кадамджайском районе. Как рассказал сам Ибрахим, он случайно увидел, как его товарищ упал в реку. Благодаря теоретическим навыкам оказания первой помощи его одноклассник остался жив. Учатся ребята в местной школе имени А. Масалиева.

После отважного поступка мальчика навестил депутат парламента и подарил телевизор, а МЧС наградило своей медалью. Еще один подарок был получен от правоохранителей - новенький велосипед. Это было особо приятно для папы, говорит мама маленького героя, так как тот работает в органах внутренних дел. Сегодня же юный спасатель номинирован в конкурсе "Гражданин своей страны". Ибрахим рассказывает тот случай немного со стеснением и непониманием, почему его поступок так удивил взрослых.

"Мы после уроков шли домой и мой одноклассник решил помыть руки в речке, но поскользнулся и упал в воду. Я смотрел, как в мультиках делали искусственное дыхание, и по примеру героев оказал первую помощь. Мой друг после этого пришел в себя", - говорит Ибрахим Авазов.

Стоит отметить, Ибрахим в любом случае победитель, и у него уже есть особенный детский приз в этой номинации. По сообщению организаторов, мальчику будут подарены книжки, которые он сам себе выбрал. А также ему провели незабываемую экскурсию по столице.