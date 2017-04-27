Сегодня: депутатская склока, смертельная разборка, атака террористов на ТЭЦ

27 апреля 2017, 17:30 Комментарии

Правительственный час в парламенте едва не превратился в час раздора. Задать свои вопросу премьеру, тем самым обозначив свою активность и заработав очки перед избирателями, хотели почти все депутаты, собравшиеся на сегодняшнее заседание. Первыми в очередь к микрофонам записались представители коалиции большинства, атамекеновцы оказались в самом хвосте. Тактика, видимо, у них такая.

Когда лимит времени, отведенный на дискуссии подошел к концу, началось недовольство. Социалисты стали возмущаться тем, что коллеги хотят прервать заседание и тем самым ущемляют оппозицию. Пререкания происходили на повышенных тонах, но атамекеновцам все-таки дали возможность задать свои вопросы. К тому времени все устали и их уже никто не слушал. Первыми надо было записываться на выступления.

В Канте убит 15-летний школьник. В совершении преступления подозревается одноклассник погибшего. Тело подростка нашли на одной из городских строек. При осмотре были зафиксированы травмы головы и глубокий порез на шее. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР.

По предварительной версии, между подростками произошел конфликт, который перерос в драку. Во время выяснения отношений погибший школьник и получил смертельные ранения. Подозреваемый задержан и в данное время находится в колонии для несовершеннолетних. Следственные действия продолжаются. Уточняются все детали и обстоятельства произошедшей трагедии.

Террористы напали на ТЭЦ Бишкека. Такова легенда учений, прошедших сегодня на столичной теплоэлектроцентрали. В активной фазе были задействованы подразделения Госкомитета по делам обороны, МВД, ГКНБ, МЧС и 105-я отдельная резервная рота Свердловского района столицы. Атака условной диверсионной группы была отбита, боевики обезврежены.

В подобном формате действия силовых структур и государственных органов в условиях террористической угрозы отрабатывались впервые. Отмечена высокая степень готовности военизированной охраны столичной ТЭЦ к различным внештатным ситуациям. Помимо этого подразделения, задействованные в учениях отрабатывали огневую и строевую подготовку.

Нашествие саранчи. В Джалал-Абадской области летающие вредители оккупировали 7 тыс. гектаров пастбищ. Если летающих насекомых вовремя не уничтожить, то они быстро расплодятся и могут причинить непоправимый ущерб сельскохозяйственным угодьям, так как бесчисленные полчища в буквальном смысле опустошают земли, пожирая любые растения на своем пути.

Сейчас для борьбы с марокканской саранчой в Джалал-Абадской области привлечено 8 единиц специальной техники. Ведется химическая обработка зараженных участков. При необходимости в борьбе с летающими вредителями будет задействована легкомоторная авиация. С ее помощью можно будет опрыскивать большие площади пастбищ и других угодий, где обосновались вредители.

В Дубовом парке с монумента Красногвардейцам упала пушка. Муляжи орудий стоят по периметру обелиска и по неизвестным причинам один из них свалился на клумбу. Была ли это выходка вандалов или памятник пострадал по другим причинам, пока неизвестно.

Еще в обед мэрия Бишкека сообщила СМИ, что в курсе случившегося и на место для восстановления пушки уже выехали представители муниципального комбината по благоустройству столицы. Горожане тем временем продолжали сообщать, что орудие по-прежнему лежит на земле. К вечеру монумент у театра Русской драмы еще не был приведен в порядок.

Курс доллара стабилизировался. После интервенций, проведенных Национальным банком, американская валюта вернулась к мартовским значениям. Регулятор скупил на рынке излишки долларов и тем самым приостановил укрепление сома, которое в течение последнего месяца происходило очень активно.

Сегодня в обменных бюро Бишкека за 1 доллар дают 67,30-67,50 сомов, курс продажи доллара держится в коридоре 67,7-67,80. Напомним, в конце прошлой недели и на выходных американская валюта падала до отметки 66,5 сома. Ситуацию подправили действия Национального банка.