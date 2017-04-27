Одна из депутатов раскритиковала Олега Панкратова в ЖК, другая защитила

27 апреля 2017, 17:35 Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) предложила рассмотреть ответственность вице-премьер-министра Олега Панкратова. Об этом сегодня, 27 апреля, она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, ряд вопросов по ЕАЭС, которые были в ответственности Панкратова, в прошлом году были решены с помощью премьер-министра и президента страны.

"Он по специальности не экономист, нужно рассмотреть его ответственность", - сказала она.

Она добавила, что на этой должности должен сидеть экономист.

Затем выступила депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") которая "защитила" Панкратова. Она отметила, что у него есть два высших образования и имеется международный сертификат по экономике.

Помимо этого, она рассказала подробности его трудового опыта. В частности, Панкратов в течение 10 лет работал в сфере бизнеса, знает все проблемы и как их решить.

Она добавила, что Жогорку Кенеш вчера поддержал кандидатуру Заирбека Жоошбекова на должность аудитора Счетной палаты. При этом никто не поинтересовался его образованием, а он как раз не является экономистом.