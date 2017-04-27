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Депутат предлагает реализовывать проект "Безопасная страна" и вывести из состава тендерной комиссии МВДДепутат предлагает реализовывать проект "Безопасная страна" и вывести из состава тендерной комиссии МВДСегодня: депутатская склока, смертельная разборка, атака террористов на ТЭЦСегодня: депутатская склока, смертельная разборка, атака террористов на ТЭЦ

Одна из депутатов раскритиковала Олега Панкратова в ЖК, другая защитила

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359028_od...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422997-ru.html

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27 апреля 2017, 17:35       Комментарии

Депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) предложила рассмотреть ответственность вице-премьер-министра Олега Панкратова. Об этом сегодня, 27 апреля, она заявила на заседании Жогорку Кенеша.
По ее словам, ряд вопросов по ЕАЭС, которые были в ответственности Панкратова, в прошлом году были решены с помощью премьер-министра и президента страны.
"Он по специальности не экономист, нужно рассмотреть его ответственность", - сказала она.
Она добавила, что на этой должности должен сидеть экономист.
Затем выступила депутат Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") которая "защитила" Панкратова. Она отметила, что у него есть два высших образования и имеется международный сертификат по экономике.
Помимо этого, она рассказала подробности его трудового опыта. В частности, Панкратов в течение 10 лет работал в сфере бизнеса, знает все проблемы и как их решить.
Она добавила, что Жогорку Кенеш вчера поддержал кандидатуру Заирбека Жоошбекова на должность аудитора Счетной палаты. При этом никто не поинтересовался его образованием, а он как раз не является экономистом.

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