Khovar: Таджикистан разрабатывает национальную стратегию по безопасности дорожного движения

27 апреля 2017, 17:07 Комментарии

Khovar: Около 70 участников — представителей Правительства, частного сектора, гражданского общества, научного сообщества и партнеров по развитию обсудили структуру и приоритетные действия национальной стратегии Таджикистана по сокращению смертности и травматизма на дорогах во время семинара, организованного Азиатским банком развития (АБР) 25-26 апреля в Душанбе.

Участники обсудили безопасную дорожную инфраструктуру, безопасные транспортные средства, а также уход за пострадавшими и управление безопасностью дорожного движения.

"Слабая безопасность дорожного движения – это большая проблема, приводящая к около 1,25 млн смертей и 50 млн травм на дорогах в год по всему миру", — отметил Камел Бухмад, специалист по транспорту в департаменте АБР по Центральной и Западной Азии.

Таджикистан принял на себя обязательство улучшить безопасность на дорогах в рамках Стратегии по безопасности дорожного движения Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Данная стратегия направлена на сокращение смертности на дорогах коридоров ЦАРЭС на 50% к 2030 году по сравнению с 2010 годом. В год эта стратегия намерена спасти 23 тысячи жизней и предотвратить 250 тысяч серьезных травм в регионе.

В этом году Таджикистан председательствует в программе ЦАРЭС, которая продвигает региональное сотрудничество в транспорте, энергетике и торговле. Партнерство ЦАРЭС включает Афганистан, Азербайджан, КНР, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и шесть многосторонних институтов. АБР выполняет роль секретариата ЦАРЭС с 2001 г.