World of Tanks: обновление, которое с нетерпением ждали

27 апреля 2017, 17:21 Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. В игре появились улучшенный балансировщик, новая механика САУ и лёгкие танки X уровня

Сегодня компания Wargaming выпустила для World of Tanks обновление 9.18, которое внесло в игру фундаментальные изменения. Работая над обновлением, команда разработки ставила перед собой цель усовершенствовать ключевые механики игры и решить тем самым наиболее острые проблемы, которые накопились в проекте к настоящему времени. Разработчики представили новый шаблонный балансировщик, внесли комплексные изменения в геймплей артиллерии и пересмотрели ветки лёгких танков, продлив их до X уровня.

Улучшенный балансировщик подбирает команды, основываясь на наборе серверных алгоритмов — или шаблонов, — так что обе стороны получают равное количество машин вверху, в середине и внизу списка. Кроме того, он ограничивает количество САУ на команду до трёх и значительно снижает вероятность повторного выпадения карт в течение игровой сессии. Все эти новые правила призваны сделать игровой процесс более захватывающим и непредсказуемым, а также увеличить влияние каждого игрока на ход сражения.

"9.18 — одно из самых значительных обновлений за всю историю игры, как по важности проблем, которые оно должно решить, так и по объёму глобальных изменений", — сказал Тейн Лиман, продуктовый директор World of Tanks. — Для команды это была масштабная задача. Мы благодарны игрокам, которые своими отзывами помогали нам улучшить геймплей. Мы продолжим и дальше вносить изменения, которые значительно улучшат игру".

Новая механика оглушения превращает САУ в класс дистанционной поддержки. Теперь артиллерия может ухудшать тактико-технические характеристики вражеских танков, например время перезарядки. САУ больше не наносят критический урон, зато они играют в тесной связке с остальной командой, задавая направление атаки и поддерживая союзников издалека.

Наконец, ветки лёгких танков продлены до X уровня, что совпало с введением для них стандартных уровней боёв ±2. Новые танки появились у пяти наций: США, Германии, Франции, СССР и Китая, а существующая техника получила ряд изменений для соответствия новым уровням боёв. Подвижные, хорошо вооружённые, отлично подходящие для разведки, лёгкие танки теперь, более чем когда-либо, будут полезны команде и смогут внести весомый вклад в победу.

Чтобы больше узнать об обновлении 9.18, посетите официальный портал игры:

• worldoftanks.com

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвящённых танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.

В 2014 году Wargaming вышла на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks появилась на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz — на Mac OS X.

Wargaming — одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты Wargaming в этой области проходят в рамках созданной в 2013 году глобальной программы "Помним всё".

Пресс-служба Wargaming