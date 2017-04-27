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С 29 апреля автомашины нарушителей ПДД будут принудительно эвакуировать - МВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-29-apre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422993-ru.html

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29 апреля будут работать все отделения РСК Банк

27 апреля 2017, 17:24       Комментарии

Бишкек, 27 апреля /Кабар/. С 29 апреля 2017 года в Кыргызстане в отношении нарушителей правил дорожного движения (ПДД) будет применяться принудительная эвакуация транспортных средств, а также устанавливаться блокираторы колес. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
При этом МВД предупреждает, что за самовольное снятие блокираторов колес, предусмотрена ответственность.
Принудительная эвакуация транспортных средств будет применяться в местах установки дорожных знаков 7.21 "Эвакуатор", применяемого совместно со знаками 3.27-3.30, 5.12-5.14.
Принудительные эвакуированные транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки для их дальнейшего хранения. Процедура эвакуации транспортных средств и хранения на спецстоянках является платной. Оплата осуществляется собственником "водителем" транспортного средства, по установленным тарифам. При этом первые три часа хранения осуществляется бесплатно. С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно ознакомиться по телефону "102".
МВД КР предупреждает участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения КР во избежание негативных последствий и конфликтных ситуаций.

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