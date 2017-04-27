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За 11 лет в ДТП пострадало столько же кыргызстанцев, сколько в Великой отечественной войне, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422992-ru.html

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27 апреля 2017, 17:04       Комментарии

За 11 лет в дорожно-транспортных происшествиях пострадало столько же граждан Кыргызстана, сколько пострадало в Великой отечественной войне, сказал депутат Исхак Пирматов ("Бир Бол") 27 апреля на Жогорку Кенеша.
По его словам, в ДТП пострадали 52 тыс. человек. "Вы знаете причину таких показателей? Сколько у нас автошкол и кто выдает им лицензию?" - спросил парламентарий.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева ответила, что в республике функционируют 210 автошкол.
"Лицензию выдает Минобразования. ГРС выдает водительские права. А все шишки на ГАИ. Надо эти функции в один госорган отдать. Ответственность должен нести один орган. Наша молодежь покупает права за 500 сомов и садится за руль, не имея опыта. Выдачу прав надо систематизировать. Экзамен пусть принимает МВД и само выдает права. Сейчас ответственность на троих разделена. За эти годы на лечение пострадавших потрачено 20 млрд сомов. Уже страшно детей самих отправлять в школу", - отметил И.Пирматов.

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