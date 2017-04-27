МВД: С 29 апреля автомобили нарушителей ПДД будут принудительно эвакуированы

27 апреля 2017, 17:10 Комментарии

С 29 апреля в Кыргызстане в отношении нарушителей правил дорожного движения будет применяться принудительная эвакуация транспортных средств и устанавливаться блокираторы колес. Об этом сообщила ГУПД МВД.

За самовольное снятие блокираторов колес предусмотрена ответственность.

Принудительная эвакуация транспортных средств будет применяться в местах установки дорожных знаков 7.21 "Эвакуатор", применяемого совместно со знаками 3.27-3.30, 5.12-5.14.

Принудительные эвакуированные транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки для их дальнейшего хранения. Процедура эвакуации транспортных средств и хранения на спецстоянках является платной. Оплата осуществляется собственником транспортного средства по установленным тарифам. Первые три часа хранения осуществляется бесплатно.

С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно ознакомиться по телефону "102".