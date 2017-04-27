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"Нападение" на ТЭЦ — 13 фото с учений в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

            

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422990-ru.html

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В Бишкеке планируют воссоздать движение тимуровцев

27 апреля 2017, 16:56       Комментарии

В них была задействована 105-я отдельная резервная рота Свердловского района из 83 солдат, сообщила пресс-служба ОАО "Электрические станции".
Участники показали, как охранять стратегически важный объект, в том числе ТЭЦ Бишкека. Также были продемонстрированы действия военизированной охраны столичной теплоэлектроцентрали при нападении, его отражении, эвакуации персонала и ликвидации чрезвычайной ситуации, отметили в пресс-службе ведомства. Такие учения проводятся впервые. Помимо этого, отрабатывалась строевая и огневая подготовка и прошли тренировки на стрельбище.
Учения проводились совместно с МЧС, МВД, Госкомитетом по делам обороны, ГКНБ и Свердловским акимиатом.

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